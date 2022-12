Retraites : AEF info met en ligne les projets de loi ordinaire et organique et l’étude d’impact (conseil des ministres)

Les deux projets de loi, organique et ordinaire (en pièce jointe, avec l’étude d’impact), visant à instaurer un régime universel par points ont été présentés ce vendredi 24 janvier en Conseil des ministres. Le premier instaure progressivement un régime universel par points - en 2022, les nouveaux entrants sur le marché du travail sont directement affiliés au système universel, tandis qu’en 2025, c’est au tour des générations 1975 et suivantes (1980 et 1985 pour celles dont d’âge d’ouverture des droits est à 57 et 52 ans). Le second établit une règle d’or et étend les lois de financement de la sécurité sociale aux régimes complémentaires de retraite.