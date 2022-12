Ateliers sur la concentration, formation des réfugiés : focus sur deux projets innovants du PIC en Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, une trentaine de projets sont soutenus via l’axe 3 du PIC, qui, pour rappel, vise à "s’engager dans la modernisation des contenus et des modes de mise en œuvre de la formation et de l’accompagnement". Cet axe concentrait 7 % environ du budget du plan soit environ 46 M€, indiquait Pôle emploi en 2019 (lire sur AEF info). Soft skills, réalité virtuelle, diagnostic, formation de formateurs, utilisation des données… Les formations financées dans ce cadre abordent des thématiques diverses. Focus sur deux projets testés dans la région.