Les présidents de la FNMF et de la MFP, Eric Chenut et Serge Brichet, ont profité de la présentation d’un nouveau mooc, ce 6 décembre 2022, pour dresser un bilan des différentes enquêtes menées depuis 2018 par l’observatoire MFP sur les fragilités des fonctionnaires. En ressort le constat d’un ancrage dans le temps de certaines ''fragilités'', qui nécessitent un accompagnement renforcé des agents publics. La MFP et la FNMF pointent notamment les inégalités d’accès à la médecine du travail.