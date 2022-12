Le gouvernement lance une évaluation de la formation continue des enseignants du 1er degré

"La formation continue s’est heurtée à des difficultés récurrentes, en termes d’accessibilité pour les professeurs et de contenu", écrit le Premier ministre dans une lettre de mission adressée à la ministre de l’Éducation nationale et aux inspections générales fin juillet 2016. Pour "redonner toute sa place" à la formation continue, il leur demande, dans le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP), d’engager "une évaluation de la formation continue des enseignants du 1er degré" en analysant la cohérence entre son contenu et les besoins, l’articulation avec la formation initiale, son efficacité, son insertion dans le parcours professionnel, le pilotage et la prise en compte du numérique. Les inspections devront proposer des "évolutions" permettant "d’ajuster le contenu et les modalités de mise en œuvre" de cette formation et de "corriger les disparités territoriales".