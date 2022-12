La Commission européenne annonce, mardi 6 décembre 2022, l’ouverture jusqu’au 31 janvier des candidatures aux prix 2023 du nouveau Bauhaus européen, qui "vise à montrer les avantages de la transition écologique dans la vie quotidienne et les espaces de vie des citoyens". "Compte tenu du succès remporté par les deux dernières éditions, qui ont reçu plus de 3 000 contributions […], le concours de 2023 récompensera 15 initiatives exemplaires combinant durabilité, esthétique et inclusion", les trois valeurs du NBE. Les prix 2023 récompenseront des projets existants ainsi que des concepts élaborés par de jeunes talents dans quatre catégories, dont "se reconnecter à la nature" ou encore "donner la priorité aux lieux et personnes qui en ont le plus besoin". L’UE, qui investira 13,5 Md€ dans la recherche et l’innovation sur la période 2023-2023, consacrera "un soutien important" au NBE.