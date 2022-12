L’hommage au journaliste Patrick Fauconnier, co-organisé par AEF info et Challenges mercredi 7 décembre 2022 sur le campus Montparnasse de l’ESCP business school, débutera à 16h30 par une séquence consacrée aux ouvrages que le fondateur du magazine économique a écrits sur l’enseignement supérieur, avant le lancement du "Prix Patrick Fauconnier du jeune entrepreneur". La table ronde "25 ans de classements d’écoles et d’universités : mérites et limites d’un système", qui s’interrogera sur l’impact des rankings sur la structuration paysage académique et sur leur avenir, se tiendra de 18h10 à 19h40. En fin de soirée, le numéro "Cote des diplômes" de Challenges, à paraître le 8 décembre, sera distribué. Les inscriptions sont toujours ouvertes en suivant ce lien.