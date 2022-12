Concours post-prépa : Mines-Télécom et TPE-EIVP fusionnent pour "une plus grande lisibilité"

"En raison des nombreuses candidatures communes aux écoles, le concours Mines-Télécom et le concours TPE-EIVP, organisé par le ministère de la Transition écologique, ont décidé de fusionner les concours sur les trois sections MP , PC , PSI ", explique un communiqué de presse le 7 décembre 2020. "Ce rapprochement est d’autant plus naturel que ces concours utilisent tous deux les résultats des écrits de la banque concours Mines-Ponts." Ainsi, ce regroupement vise à "une plus grande lisibilité de l’offre des concours d’entrée aux écoles d’ingénieurs des ministères techniques", et permet de réduire le nombre d’épreuves orales pour les étudiants de CPGE . Le concours Mines-Télécom 2021 propose, dans ce nouveau format, 1 728 places aux étudiants des filières MP, PC, PSI, PT , TSI , ATS et BCPST pour une intégration dans l’une des 17 écoles formant des ingénieurs civils ou fonctionnaires.