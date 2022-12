"Plus le taux de pauvreté est élevé, plus le taux de retard des élèves l’est" : c’est un des enseignements d’une étude de l’Insee et du rectorat d’Orléans-Tours sur les liens entre pauvreté et difficultés scolaires, publiée le 5 décembre 2022. Elle pointe en outre des résultats inégaux entre le public et le privé, et entre les établissements REP ou en QPV et les autres. Elle identifie aussi des différences par territoire. Pour le recteur Alain Ayong le Kama, l’étude va permettre d’enclencher "des actions en termes de moyens et pédagogiques" afin d’avoir "une offre plus fine et plus adaptée".