C’est unanimement que les sept organisations syndicales candidates à l’élection des CSA (comités sociaux d’administration) de proximité des DDI (directions départementales interministérielles) – FO, Unsa, CGT, CFDT, Solidaires, FSU et l’Alliance du trèfle réunissant l’EFA-CGC, la CFTC et le SNISPV – publient ce 6 décembre 2022 une déclaration commune dénonçant l’annulation, le 1er décembre, du vote électronique dans les DDI et son remplacement par un unique vote à l’urne, sans vote par correspondance ni procuration. Rappelant que des marges d’erreur importantes ont été constatées sur les listes électorales (amenant les syndicats à refuser de sceller les urnes avant le scrutin), les signataires "appellent le ministère de l’Intérieur à permettre un scrutin à l’urne et par correspondance organisé dans de bonnes conditions, quitte à envisager son report au-delà du 8 décembre".