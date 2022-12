Déforestation importée : un accord politique provisoire trouvé en trilogue

Un an après la présentation de la proposition de la Commission européenne, un accord provisoire a été trouvé en trilogue, tôt ce matin du 6 décembre 2022, sur le règlement relatif à la déforestation importée. Cette nouvelle législation "historique" obligera les entreprises à vérifier et à publier une déclaration selon laquelle leurs marchandises vendues dans l’UE n’ont pas contribué à la déforestation ou à la dégradation des forêts où que ce soit dans le monde. Cependant, les ONG ne cachent pas leur déception car il faudra attendre la clause de révision pour intégrer d’autres écosystèmes et le secteur financier.