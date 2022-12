Le MESR va travailler "à l’élaboration d’une circulaire rendant plus lisibles les droits des étudiants en situation de handicap, et au renouvellement du guide dédié à leur accompagnement", à l’issue du comité national de suivi de l’université inclusive, le5 décembre 2022. Ce comité était présidé par Sylvie Retailleau et GenevièveDarrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. L’objectif est de "nous mettre sur la route de la Conférence nationale du handicap, au printemps prochain", fait valoir la ministre de l’ESR. Le gouvernement souligne également les dernières mesures prises en la matière : "accompagnement financier doublé pour atteindre 15 M€ par an" (lire sur AEF info), réalisation par les Crous d’une cartographie des logements adaptés, ou encore transmission automatique de la fiche liaison handicap lors de la prochaine campagne Parcoursup.