"Minimisée dans un premier temps, la crise du recrutement d’enseignants apparaît aujourd’hui comme un phénomène majeur", écrit Alain Boissinot, ancien directeur de l’enseignement scolaire et ancien recteur, dans une tribune pour AEF info. Comme l’ont montré de nombreuses études, elle frappe la France, mais aussi la plupart des pays européens et, selon des modalités diverses, ceux du reste du monde. "La question des rémunérations est bien sûr très importante, et un pays comme le Japon, qui a fait un effort considérable en ce domaine, a connu des progrès significatifs. Mais elle est loin d’être la seule et ne saurait dispenser d’une autre interrogation : à quoi s’engage-t-on en choisissant le métier d’enseignant ?"