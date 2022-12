L’Inserm décerne son Grand prix 2022 à Olivier Delattre dont "le travail a permis des découvertes majeures dans les cancers pédiatriques", mardi 6 décembre 2022. Quatre autres lauréates sont récompensées : Valérie Gabelica (prix recherche), Valérie Crépel (prix innovation), Justine Bertrand-Michel (prix appui à la recherche) et Priscille Rivière (prix science et société-Opecst). Leurs "résultats et engagement en faveur d’une recherche de qualité témoignent de l’excellence scientifique et de la place centrale de l’Institut au sein de la société", indique l’Inserm dans un communiqué.