BUDGET DE L’ÉTAT. Un décret porte virements de crédits. Sont annulés pour 2022 des crédits d’un montant de 4 621 200 euros en AE et en CP applicables au programme 150 (Formations supérieures et recherche universitaire) de la Mires. Sont ouverts pour 2022 en AE et en CP des crédits d’un montant de 2 272 600 euros pour le programme 231 (Vie étudiante) et d’un montant de 100 573 euros pour le programme 142 (Enseignement supérieur et recherche agricoles)....