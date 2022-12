Les personnes en situation de précarité sont les premières touchées par la crise du système de santé en France, et les inégalités de santé se creusent et sont renforcées par des accès aux droits et aux soins discriminatoires. C’est le constat que tire Médecins du Monde de son 22e rapport annuel de l’observatoire de l’accès aux droits et aux soins des plus démunis en France, qui est publié le jeudi 8 décembre. Et de réclamer de nouveau l’intégration de l’aide médicale d’État dans la Puma.