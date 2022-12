Environ 38 % des 44 000 collectivités locales avaient établi fin 2019 un Duerp (document unique d’évaluation des risques professionnels) pour leurs agents, d’après la douzième synthèse des bilans sociaux 2019 des collectivités territoriales, qui vient seulement d’être publiée par la DGCL. Plus les collectivités sont grandes, plus elles disposent du document unique. 82 % des employeurs territoriaux n’avaient à cette date mis en place aucune démarche de prévention des risques. La synthèse propose aussi des données sur le harcèlement moral et sexuel des fonctionnaires et le déploiement de la PSC (protection sociale complémentaire). Si la moitié des collectivités financent en partie la couverture santé ou prévoyance de leurs agents, seules 17 % contribuaient aux deux dispositifs. Le montant versé était de 154 euros par an en moyenne pour le risque prévoyance.