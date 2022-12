44 propositions techniques et politiques pour réduire les temps de procédure inhérents à la lutte contre l’habitat indigne et améliorer la prévention pour éviter la régénération d’un nouveau stock de bâtiments dégradés. C’est le contenu du manifeste présenté mercredi 7 décembre 2022 par la Soreqa à son conseil d’administration. S’appuyant sur ses vingt ans d’expérience à Paris puis en Seine-Saint-Denis, la société publique d’aménagement espère fédérer le plus grand nombre d’élus autour de son manifeste mais surtout le gouvernement, comme l’affirment sa présidente Nathalie Maquoi et sa directrice Sylvie Froissart, dans un entretien à AEF info.