La moitié des 4,8 millions de personnes pauvres comptabilisées par l’Observatoire des inégalités ont moins de 30 ans, et 19 % des 18-29 ans sont pauvres, soit presque une personne sur cinq. Par rapport à l’an 2000, on compte en 2020 près de 500 000 personnes supplémentaires percevant moins de 940 euros par mois indique l’Observatoire dans son rapport publié le 6 décembre 2022. Le "marasme" qui touche les pauvres s’étend jusqu’aux classes moyennes, selon l’Observatoire. En 2019, les10 % les plus pauvres recevaient en moyenne 726 euros par mois, soit autant qu’en 2002.