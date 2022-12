L’un et l’autre étaient présent sur le continent africain, dans des régions différentes, chacun dans son domaine d’expertise : le Cirad et Inrae se sont associés pour proposer à leurs partenaires africains un programme commun. Ce programme, nommé Tsara, pour "Transformer les systèmes alimentaires et l’agriculture par la recherche en partenariat avec l’Afrique", tenait le 5 décembre 2022 sa première assemblée générale au Cap en Afrique du Sud, l’occasion de dresser les grandes lignes des programmes scientifiques à venir. Élisabeth Claverie de Saint-Martin et Philippe Mauguin, respectivement PDG du Cirad et d’Inrae, exposent à AEF info les enjeux de ce partenariat nouveau, qui mobilise les expertises complémentaires des deux organismes et qui doit aussi permettre d' "éclairer les transitions agroécologiques en Europe".