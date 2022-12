Au lendemain de la COP 27, lors de laquelle les États — trop divisés sur la question des énergies fossiles — se sont montrés incapables de relever leur ambition, l’initiative Paris Equity Check révèle que plusieurs États dont la Chine, la Russie, l’Arabie saoudite, la Turquie, le Vietnam et l’Iran conduisent des politiques associées à un réchauffement mondial de plus de 5 °C d’ici à la fin du siècle. La France se situe sur une trajectoire compatible avec un réchauffement de 2,4 °C. Seuls les pays les moins développés sont en voie de respecter l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris.