L’Observatoire de la qualité de vie au travail lance les trophées de la parentalité en entreprise

L’Observatoire de la qualité de vie au travail annonce le 25 août 2022 le lancement des trophées de la parentalité en entreprise, récompensant les signataires de la charte de la parentalité en entreprise pour leurs actions en faveur d’une meilleure conciliation entre vies professionnelle, personnelle et familiale. Trois trophées, un prix spécial et un prix coup de cœur du jury seront décernés en novembre. L’analyse des candidatures portera sur huit indicateurs : "le déploiement de l’initiative sur le plan de l’organisation du travail et de l’accompagnement managérial" ; "la prise en compte de la parentalité tout au long de la vie et de toutes les configurations familiales" ; "la valeur ajoutée de l’initiative" ; "le caractère duplicable de l’action" ; "la promotion du dispositif auprès des salariés". La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 octobre.