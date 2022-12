Plus de 190 solutions seront expérimentées dans le cadre du programme mené par le ministère de l’Intérieur et le comité stratégique de filière des industries de sécurité en vue des Jeux olympiques et paralympiques, indique à AEF info Olivier de Mazières, DPSIS. 78 % de ces solutions émanent de PME ou d’ETI et 90 % de sociétés françaises. Les expérimentations doivent permettre aux forces de sécurité "d’identifier des solutions interopérables entre elles, robustes, respectueuses des libertés", souligne le préfet. "Il revient aux directeurs de programme de lancer une procédure d’achat." Des réflexions sont aussi menées "pour faire évoluer le cadre juridique" concernant la vidéo dite "intelligente" ou les scanners corporels. Le DPSIS entend également "capitaliser" sur la méthodologie mise en œuvre, en l’appliquant à un programme de R&D sur les "frontières intelligentes".