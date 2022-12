Alors que le conseil d’administration d’Île-de-France mobilités doit se réunir mercredi 7 décembre 2022 pour voter le budget 2023, le bras de fer se poursuit entre sa présidente et le gouvernement, à qui elle en appelle pour trouver de nouvelles ressources. Le plan "Non au forfait Navigo à 100 € par mois" "repose sur des ressources 100 % régionales, contrairement à ce qu’a affirmé le ministre Bruno Le Maire. IDFM n’a jamais demandé aux autres régions, ni à leurs habitants, de financer ce plan", souligne Valérie Pécresse ce lundi, alors que le ministre des Finances affirmait plus tôt qu’il était "comptable de l’argent public et de l’argent de tous les Français". Valérie Pécresse "demande au gouvernement de lever son blocage ou de proposer toute autre solution alternative", sans quoi elle proposera au CA de "suspendre les dépenses relatives [au] GPE et les dépenses de préparation aux JO".