Selon sa déclaration à la HATPV, le ministre de l’Éducation nationale est propriétaire d’un appartement de 155 m2 à Paris acquis en 2010 pour 745 000 €, d’un appartement de 34 m2 en Seine-Saint-Denis acquis en 2017 pour 155 000 € et d’un véhicule acheté 30 500 € en 2019. Il dispose, sur différents comptes bancaires, d’environ 58 000 €. Il a des participations financières dans le capital d’Airbus, Axa, Publicis, Sanofi, Société générale, Total, Valéo et Vinci. Entre 2016 et 2022, Pap Ndiaye a touché des rémunérations émanant de plusieurs fonctions : professeur des universités (2016-2021), directeur général du Palais de la Porte Dorée (2021-2022), membre du collège de lutte contre les discriminations (2018-2022), jury du concours des administrateurs (2021-2022). Il a également touché des droits d’auteur ainsi qu’une rémunération pour des conférences données en 2020 à Columbia University.