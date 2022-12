Le Réseau action climat France demande, mardi 6 décembre 2022, la publication d’un "plan d’action national de réduction et sortie" des dépenses publiques ayant un impact néfaste sur le climat et sur la biodiversité, assorti d' "échéances claires". L’ONG évalue à 67 Md€ les montants contribuant au changement climatique et à la perte de biodiversité dans le PLF 2023, dont 45 Md€ pour le seul bouclier tarifaire relatif à l’électricité et au gaz.