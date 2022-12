À la rentrée 2020, 93 % des néobacheliers ayant accepté une proposition sur Parcoursup en licence, DUT, CPGE ou BTS se sont in fine inscrits dans la filière acceptée, et 1 % de l’ensemble s’est inscrit dans une filière différente, selon une note du Sies. Le reste (6 %) n’apparaît pas dans les fichiers d’inscriptions individuelles des établissements de l’enseignement supérieur. Du côté des inscrits, 7 % n’avaient pas accepté de vœu dans leur filière, en amont, sur Parcoursup. Retrouvez le détail par filière et le témoignage du VP formation et vie étudiante de l’université CY Cergy.