L’indicateur conjoncturel de durée au chômage atteint son niveau le plus bas depuis sa création en 2012, en s’établissant à 283 jours au 2e trimestre 2022. Cet ICDC baisse de six jours sur le trimestre et de 56 jours sur l’année. Il s’élève à 468 jours pour les 50 ans et plus, à 287 jours pour les 25-49 ans et à 170 jours pour les moins de 25 ans.