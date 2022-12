La secrétaire générale du MENJ et du MESR, Marie-Anne Lévêque, et le DGRH, Vincent Soetemont, devraient prochainement quitter leur fonction, selon les informations recueillies par AEF info le 6 décembre 2022. Marie-Anne Lévêque est en poste depuis 5 ans (lire sur AEF) et Vincent Soetemont depuis 3 ans (lire sur AEF). Conseillère d’État, Marie-Anne Lévêque a dirigé la DGAFP entre 2013 et 2015. Contrôleur général économique et financier, Vincent Soetemont a été délégué à l’encadrement supérieur au SG du ministère de l’Économie et des Finances. Leurs successeurs ne sont pas encore connus.