L’OCDE publie ce 5 décembre 2022 son Panorama sur la santé 2022 pour l’Europe après deux ans de crise ayant eu un fort impact sur la santé physique et mentale des citoyens de l’Union européenne. La pandémie de Covid a entraîné une baisse de l’espérance de vie de plus d’un an en 2021, soit la plus forte baisse depuis la seconde guerre mondiale. L’incidence sur la mortalité a été plus faible dans les pays nordiques (Islande, Norvège, Danemark et Finlande) et plus forte dans les pays d’Europe centrale et orientale (Bulgarie, Hongrie, Croatie, République tchèque, Slovénie, Lettonie et Roumanie).