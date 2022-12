Élections des parents d’élèves : une participation légèrement en hausse

La participation aux élections des représentants des parents d’élèves est en hausse cette année, avec un taux de 51,73 % (50,36 % en 2021) dans le 1er degré, et 21,04 % (20,85 %) dans le 2nd degré (lire sur AEF) selon un communiqué du MEN du 5 décembre 2022. Les résultats définitifs sont basés sur les remontées de 98,41 % des écoles, et 98,30 % des établissements du 2nd degré. Les résultats sont stables dans le 1er degré : en tête, les listes de parents non constituées en associations (65,15 %), puis les associations locales non affiliées (16,34 %), la FCPE (10,11 %), les listes d’union (5,15 %), la Peep (1,73 %), et l’Unaape (1,51 %). Dans le 2nd degré, la FCPE reste en tête (37,94 %), suivie des listes de parents non constituées en associations (21,37 %), des associations locales non affiliées (21,01 %). Viennent ensuite la Peep (9 %), listes d’union (7,79 %) puis l’Unaape (2,90 %).