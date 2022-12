Pour la 4e année consécutive, HEC est en tête du classement des écoles de commerce européennes publié par le Financial Times le 4 décembre 2022. Avec l’ESCP (3e), l’Edhec (7e) et l’Essec (9e) dans le top 10, la France domine toujours ce "palmarès de palmarès" réalisé à partir des classements de programmes du quotidien britannique. L’Essca (79e) et l’Esdes (86e) l’intègrent pour la première fois, portant à 24 le nombre d’écoles françaises y figurant. La moitié d’entre elles progressent dans le classement, à l’image de Rennes (+31) et de l’ESCP (+11). L’Insead et Skema BS chutent (-12 et -10).