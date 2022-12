Guillaume Poupard sera "à compter du 1er janvier 2023" directeur général adjoint de Docaposte et membre de son comité exécutif, annonce la filiale de La Poste, lundi 12 décembre 2022. Le directeur général de l’Anssi, donné partant depuis plusieurs mois, contribuera à faire de Docaposte "d'ici 2030, l’acteur référent des services de confiance et de sécurité numériques en France et en Europe". Le ministère des Armées avait accordé une décision favorable à sa nomination le 18 novembre dernier.