En tant que professeure d’université et présidente de l’université Paris-Sud, de la Comue puis de l’EPE université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau a touché une rémunération nette mensuelle de 7 513 € en moyenne, révèle sa déclaration d’intérêts, publiée le 5 décembre 2022 par la HATVP. Au titre des fonctions bénévoles qu’elle a exercées et qui sont "susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts", la ministre de l’ESR déclare sa nomination au sein du Conseil national de l’industrie en 2020 et le fait qu’elle a été membre du comité stratégique du schéma régional de l’ESRI en 2022.