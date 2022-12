Selon le dernier rapport annuel du SDSN sur les ODD en Europe, publié le 5 décembre 2022, l’UE et la France sont en passe d’atteindre deux tiers des cibles à l’horizon 2030. Les progrès sont "insuffisants ou vont dans la mauvaise direction" pour le dernier tiers. La Finlande reste en tête du classement européen, suivie de la Suède, et du Danemark. En 11e position, la France a perdu une place. Le SDSN fournit cinq recommandations pratiques pour renforcer le leadership de l’UE, dont la publication d’une déclaration politique et d’une communication tournée vers l’action.