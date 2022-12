Elle a beau être convaincue de l’utilité de la taxonomie, Sophie Flak, directrice du digital et de la responsabilité sociale d’entreprise chez Eurazeo, n’en est pas moins confrontée à des contraintes opérationnelles très complexes pour la mise en œuvre de SFDR et de la taxonomie, au point que cela en devient un sujet RH. Une centaine d’entreprises du portefeuille d’Eurazeo sont ainsi concernées par la taxonomie uniquement parce qu’elles comptent ce fonds coté parmi leurs actionnaires. Ces réglementations viennent néanmoins accélérer un mouvement de fond engagé chez la société d’investissement, qui consiste à ne financer que des entreprises qui sont encore dans les délais pour décarboner leur modèle économique (1). Choix des méthodologies, audit par des tiers et rémunération des dirigeants sont autant de leviers utilisés pour accélérer la transition des entreprises du portefeuille.