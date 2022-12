"Il est temps de sortir du discours incantatoire qui consiste à dire qu’il faut massivement construire du neuf. On ne peut pas à la fois construire et dire qu’on est très engagés pour l’environnement, puisqu’on ne sait pas construire à zéro carbone, c’est totalement illusoire aujourd’hui", défend auprès d’AEF info Franck Boutté, juste avant la remise de son Grand Prix d’urbanisme lundi 12 décembre 2022. L’ingénieur et concepteur, qui tente depuis 17 ans de réunir "deux mondes qui s’ignoraient superbement", souligne la place nouvelle accordée à l’ingénierie environnementale. Mais il pointe le besoin de donner davantage de poids encore à la réhabilitation du parc immobilier existant et de prêter une attention spécifique au sol, qui ne peut pas être considéré comme un simple "élément de l’aménagement du territoire". Il met enfin en garde contre le risque d’une surenchère de certifications.