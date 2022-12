La région Normandie a ouvert, jeudi 1er décembre 2022, un AMI "Données et territoires". Co-financé par l’Union européenne via le Feder, celui-ci a pour objectif de "créer une dynamique en faveur de l’économie de la donnée en Normandie au service des projets des territoires et de leurs habitants". "Il vise à faire connaître les projets, recenser les initiatives et les souhaits d’expérimentation existants en Normandie, en vue de définir des modalités d’accompagnement adaptées, que ce soit en termes d’ingénierie, de valorisation ou de moyens financiers", complète la collectivité.