Les employeurs de l’artisanat et des professions libérales (U2P) accueillent avec bienveillance la décision du gouvernement, annoncée par le ministère du Travail le 1er décembre 2022, d’instaurer une aide unique de 6 000 euros pour le recrutement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation par toutes les entreprises et quel que soit le niveau de formation visé (lire sur AEF info). Le syndicat patronal estime dans un communiqué que cette aide "écarte le risque d’un arrêt brutal du développement de ces deux voies de formation", en sécurisant les entreprises. Mais, pour aller au bout de cette logique, l’U2P invite "le gouvernement à s’engager au-delà de l’année 2023 en garantissant la pérennité du nouveau dispositif au moins jusqu’à l’issue du quinquennat".