Sept ans après sa création par l’Anru et La Banque des territoires dans le cadre du PIA Ville durable et solidaire, le fonds de co-investissement de l’Anru dispose aujourd’hui dans son portefeuille d’une quinzaine de participations dans des projets immobiliers. En cumulé, ceux-ci représentent un investissement de 66 millions d’euros de la part du fonds pour une valeur totale estimée à près de 440 millions d’euros. Mais au-delà du bilan financier, c’est l'"impact social territorial fort" et l’accompagnement des investisseurs privés, que Corinne Bertone, sa directrice, souhaite mettre en avant.