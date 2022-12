À Nice, la ville mise sur l’IA pour améliorer la sécurité des cyclistes

La ville de Nice va recourir à l’intelligence artificielle pour améliorer la sécurité des cyclistes, fait savoir l’exécutif, vendredi 2 décembre 2022. En l’occurrence, la solution permet de détecter, en temps réel, des véhicules stationnés sur les pistes cyclables, et d’alerter le centre de supervision urbain. "Les agents [de ce dernier] seront alors chargés de procéder à une levée de doute et vidéo-verbaliseront les véhicules en infraction le cas échéant", explique la collectivité. Cette innovation, "une première en France", est expérimentée pour trois mois, et pourrait être étendue.