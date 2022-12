À l’occasion d’une table ronde organisée par le WWF France et Chapter Zéro France, Louise Schreiber du fonds durable Mirova et Vincent Auriac, fondateur du cabinet de conseil Axylia, et Nicolas Loz de Coëtgourhant, pour le WWF France, ont fait le point sur les mécanismes visant à intégrer les critères de RSE dans la rémunération des dirigeants. Si les trois interlocuteurs se sont accordés sur le principe, leur position diverge sur la méthodologie à retenir.