Face à l’enjeu actuel de lutte contre l’artificialisation et aux impératifs fixés par la loi climat et résilience, "nous n’avons pas le choix : nous ne pouvons plus artificialiser et devons travailler autrement", estime Emmanuelle Cosse, présidente de l’USH, à l’occasion du colloque "Crises du logement, des pistes pour s’en sortir" organisé lundi 5 décembre 2022 par l’Epfif. En la matière, "le foncier n’est pas le problème mais la solution", avance Gilles Bouvelot, directeur général de l’établissement, qui répond aides publiques au recyclage, rôle des établissements publics et pédagogie.