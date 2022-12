Crédits. Le décret n° 2022-1512 du 2 décembre 2022 porte transferts de crédits pour 2022 pour plus d’un milliard d’euros en autorisations d’engagement et plus de 621 millions d’euros en crédits de paiement, ainsi que d’ETPT. 135,5 postes équivalent temps plein travaillé sont notamment retirés du programme 147 Politique de la ville. Sont notamment annulés :Programme 135 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat : 7,73 millions d’euros d’AE...