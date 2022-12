TRANSFERT DE CRÉDITS. Un décret porte transferts de crédits, ouvrant notamment les crédits suivants :45 M€ en CP sur le programme 190 "Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables",342 080 € en AE et CP sur le programme 142 "Enseignement supérieur et recherche agricoles",182 160 € sur le programme 192 "Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle". Un rapport accompagne ce décret portant transfert...