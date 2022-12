À l’INSP, "[le] changement d’approche – aller vers une école qui forme, et plus une école qui classe […] – est d’ores et déjà engagé", assure sa directrice Maryvonne Le Brignonen, dans un entretien à AEF info, réalisé en décembre 2022. Près d’un an après la création de l’institut (qui a remplacé l’ENA), le compte à rebours a débuté, avant l’arrivée de la promotion 2024-2025, qui bénéficiera de l’ensemble des "avancées prévues à la lettre de mission" confiée par Jean Castex en janvier dernier. Alors que le classement de sortie va prendre fin, la direction de l’INSP s’attelle "à la mise en place du conseil de professionnalisation" et à celle du "futur dispositif d’appariement". Ses autres priorités concernent la réforme des épreuves de concours, avec une plus grande place laissée au projet professionnel, l’organisation de la scolarité et l’élaboration du contrat d’objectifs et de moyens 2023-2027.