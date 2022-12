Voici les temps forts concernant la sécurité de la semaine du lundi 5 décembre 2022. La mission d’information de l’Assemblée sur la réforme de la PJ auditionne, lundi, l’Afmi et l’ancien DZPJ adjoint et coordonnateur national du renseignement Ange Mancini. Mardi, les sénateurs se prononcent sur le PLF 2023 et le gouvernement présente sa déclaration sur la politique de l’immigration à l’Assemblée. Le CNRS organise une table ronde sur l’innovation en cybersécurité. Mercredi, les députés votent sur le projet de Lopmi issu de la CMP. Jeudi, dernier jour de scrutin des élections professionnelles.