Un jeune sorti du système scolaire en 2017 sur six a connu au cours des trois premières années un épisode de chômage. Près de quatre sur dix (39 %) l’ont été au moins six mois (67 % des non-diplômés) et 19 % de ceux qui ont vécu le chômage l’ont rencontré plusieurs fois. En 2020, 20 % le sont encore. Voilà ce qu’établit la dernière édition de l’enquête Génération du Cereq, parue le 1er décembre. Le Centre d’études rappelle en outre que même lorsque les jeunes accèdent à l’emploi, la stabilité n’est pas garantie (63 % sont en CDD).