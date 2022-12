Au lendemain de l’ouverture du 3e cycle de concertations sur les retraites, Élisabeth Borne a réuni le gouvernement pour présenter l’avancée des discussions de la réforme et ses prochaines étapes. À l’issue de cette rencontre, le ministre en charge du dossier, Olivier Dussopt, a fait le point sur la réforme, destinée à "équilibrer", "préserver" et "améliorer" le système de retraite, et rappelé les pistes présentées dans un entretien au Parisien par la cheffe du gouvernement (lire sur AEF info). Sur l’épineuse question de l’âge, il confirme que plusieurs scenarii étaient à l’étude, basés d’une part sur un report à 64 ou 65 ans de l’âge légal actuellement fixé à 62 ans, et d’autre part sur un relèvement plus ou moins rapide de la durée de cotisation. Et "assume" des divergences sur ce point avec les organisations syndicales, à commencer par la CFDT (lire sur AEF info) et l’Unsa.