"Plus que la notion de 'cours' ou de 'contenus', ce qui marche dans notre école [Hétic, Hautes études des technologies de l’information et de la communication], c’est de donner du sens et de l’envie, et de responsabiliser très vite", explique à AEF Denys Chomel, co-fondateur de cette école en 2001 (1) et consultant depuis 2021. Se présentant aujourd’hui comme "la grande école de la tech et des métiers du digital" au sein du groupe privé Galileo global éducation, Hétic ne vise pas à "former des 'touche-à-tout' mais à faire vivre ensemble des gens qui, à la sortie de l’école, ne feront pas le même métier". Denys Chomel revient sur les méthodes d’enseignement de l’école - "l’imbrication des connaissances", "l’apprentissage par la complexité et le process collaboratif" - et sur sa finalité, exprimée dans sa devise : "Si une école ne change pas la vie des gens, elle ne sert à rien".