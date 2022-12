Loin de la recherche, délibérément "anti-académiques", mais créatives en matière de pédagogie et performantes sur l’insertion professionnelle : c’est, pour schématiser, le positionnement de toute une série de nouvelles écoles issues de l’univers du numérique, qui ont fleuri ces dernières années sur le marché français. Bousculant les établissements plus traditionnels, brouillant les frontières entre formation professionnelle et enseignement supérieur, ces nouvelles venues interrogent. Leurs promesses sont-elles tenues ? Les avis sont souvent partagés, comme pour la très médiatique – mais parfois contestée - "École 42" et sa "piscine" (lire sur AEF info). Dans cette nouvelle série, AEF info plonge dans cette galaxie d’écoles atypiques, en s’intéressant en particulier à leurs méthodes pédagogiques. Première école sur le gril : le Wagon et son co-fondateur, Romain Paillard.